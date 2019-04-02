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Курс долара знову зріс на міжбанку

Новини » Фінанси    02.04.2019 - 17:40
Курс долара знову зріс на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар виріс на 19 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 2 квітня 2019 року зріс на 19 копійок до 27,22 грн/долар, курс купівлі до 27,18 грн/долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,49 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1800-27,2250 грн/долар, євро 30,4470-30,4947 грн/євро, російський рубль 0,4151-0,4160 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,1800     27,2250

EUR/UAH     30,4470     30,4947

RUB/UAH     0,4151       0,4160

Курс долара знову зріс на міжбанку

Нагадаємо, 1 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9800 - 27,0300 грн/долар, євро 30,3174 - 30,3709 грн/євро, російський рубль 0,4114 - 0,4124 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 квітня встановлено на такому рівні: 2697,4158 гривень за 100 доларів (-21,6709 гривень).

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що коливання курсу після президентських виборів ніяк не пов'язані з політичними подіями і просто співпали за часом.

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Теми: Курс долара
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