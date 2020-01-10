Смолій: облікова ставка може знизитися до 8% вже у 2020

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

В Україні є передумови для більш швидкого зниження облікової ставки

Голова Національного банку України Яків Смолій вважає, що облікова ставка може знизитися до 8% вже у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю проекту "KRYM - критичне мислення".

За його словами, в Україні на сьогодні є всі передумови, щоб знижувати облікову ставку більш швидкими темпами.

"Облікову ставку в 8% слід очікувати в наступному році (інтерв'ю записувалося в кінці грудня 2019, - ред.)", - зазначив Смолій.

Він також підкреслив, що до цього НБУ планував зниження облікової ставки до 8% річних не раніше 2021 року. У той же час нинішні макроекономічні передумови дають підстави для більш швидкого її зниження.

Нагадаємо, у грудні Національний банк України прийняв рішення різко знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних.

Однією з причин різкого зниження облікової ставки було побоювання надмірного посилення обмінного курсу. За даними НБУ, ключовим фактором змін до інфляційної динаміки (зниження річної інфляції в листопаді до 5%) є зміцнення обмінного курсу гривні за рахунок зростання надходжень від експорту і стійкого припливу іноземного капіталу.