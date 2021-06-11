Курс долара знову впав до мінімуму за 11 місяців
Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,04 гривень за долар. Це означає, що він знаходиться в районі мінімальних за останні 11 місяців значень.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара на 14 червня встановлено на такому рівні: 27,0404 гривень за 1 долар (- 0,0664 грн). При цьому курс долара на 11 червня становив: 27,1068 гривень за 1 долар.
Фото: курс валют на 14 червня
Таким чином, офіційний курс долара вдруге за тиждень опустився до мінімальних за 11 місяців позначок. Нижче курс був ще в липні 2020 року.
Ситуація на міжбанку
Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного рику курс долара у продажу (порівняно із закриттям попередньої сесії) знизився на 2 копійки - до 27,10 гривень за долар, в покупці - до 27,08 гривень за долар. Протягом дня курс американської валюти був стабільний.
Курс євро на міжбанку у продажу знизився на 2 копійки - до 32,01 гривень за євро.
Прогноз на найближчі дні
Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна розповів, що до кінця тижня очікується, що курс долара до гривні може торгуватися на позначці близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках - близько 26,9/27,1 грн.