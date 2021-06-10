Курс долара трохи виріс після досягнення мінімуму з липня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлено на такому рівні: 27,1068 гривень за 1 долар (+0,0162 грн). При цьому курс долара на 10 червня становить: 27,0906 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,09 гривень за долар, курс в покупці до 27,07 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 32,96 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.