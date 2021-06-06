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Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на наступний тиждень

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Україна, Неділя 06 червня 2021 08:20
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на наступний тиждень Фото: курс долара наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 26,9-27,1 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-0,9%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,53 до 27,34 грн (-0,7%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,49/27,52 до 27,25/27,27 (-0,9%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,39 / 27,58 до 27,16/27,35 (-0,9%/-0,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів очікує курс гривні до долара у 2022-2024 роках в коридорі 28-29 грн.

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