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Курс долара трохи знизився на міжбанку

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 10:33
Курс долара трохи знизився на міжбанку Фото: курс долара знизився на дві копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Курс долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:20 11 червня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки - до 27,10 гривень за долар, у купівлі - до 27,08 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки - до 32,01 гривень за євро

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: долар 27,0850 - 27,1050 грн/долар, євро 32,9949 - 33,0193 грн/євро, російський рубль 0,3774-0,3780 грн/рубль.

Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: курси на відкритті міжбанку

Відзначимо, 10 червня торги закрилися в діапазоні: долар 27,1000 - 27,1200 грн/долар, євро 33,0159 - 33,0375 грн/євро, російський рубль 0,3769 - 0,3773 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс гривні до долара, встановлений Національним банком України, становить 27,10 гривень за долар. Зазначимо, американська валюта трохи подорожчала після того, як напередодні впала до мінімуму за 11 місяців.

НБУ на 11 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1068 гривень за 1 долар (+0,0162 грн). При цьому курс долара на 10 червня становив 27,0906 гривень за 1 долар.

Що буде з курсом в найближчі дні

Як розповів РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, протягом найближчих днів очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися на позначці близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках - близько 26,9/27,1 грн.

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