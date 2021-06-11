Курс доллара снова упал до минимума за 11 месяцев
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар. Это означает, что он находится в районе минимальных за последние 11 месяцев значений.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару на 14 июня установлен на таком уровне: 27,0404 гривен за 1 доллар (- 0,0664грн). При этом курс доллара на 11 июня составлял: 27,1068 гривен за 1 доллар.
Фото: курс валют на 14 июня
Таким образом, официальный курс доллара второй раз за неделю опустился до минимальных за 11 месяцев отметок. Ниже курс был еще в июле 2020 года.
Ситуация на межбанке
Сегодня на открытии межбанковского валютного рыка курс доллара в продаже (по сравнению с закрытием предыдущей сессии) снизился на 2 копейки - до 27,10 гривен за доллар, в покупке - до 27,08 гривен за доллар. В течение дня курс американской валюты был стабилен.
Курс евро на межбанке в продаже снизился на 2 копейки - до 32,01 гривен за евро.
Прогноз на ближайшие дни
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина рассказал, что до конца недели ожидается, что курс доллара к гривне может торговаться на отметке около 27,0 грн, а наличный доллар в банках - около 26,9/27,1 грн.