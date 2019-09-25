Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 25 вересня 2019 року знизився на 3 копійки до 24,20 гривень за долар, курс купівлі - 24,17 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 26,58 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,1750 - 24,2000 грн/долар, євро 26,5562 - 26,5837 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1750 24,2000 EUR/UAH 26,5562 26,5837 RUB/UAH 0,3753 0,3761

Нагадаємо, 24 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2000 - 24,2300 грн/долар, євро 26,6151 - 26,6457 грн/євро, російський рубль 0,3796 - 0,3805 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,12 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 вересня, встановлений на такому рівні 2412,0199 гривень за 100 доларів (-8,9292 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 25 вересня - 2420,9491 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 25 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,19 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 26,61 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,95 (24,07 - 24 вересня), продажу - 24,19 (24,30 - 24 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,19 (24,32 - 24 вересня), продажу - 26,61 (26,74 - 24 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 24 вересня), продажу 3,83 (3,83 - 24 вересня) грн за 10 рублів.