Курс долара на міжбанку продовжив падіння

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 23 вересня 2019 року знизився на 10 копійок до 24,32 гривень за долар, курс купівлі - 24,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 19 копійок до 26,72 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,3000 - 24,3200 грн/долар, євро 26,7057 - 26,7252 грн/євро, російський рубль 0,3801 - 0,3805 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,3000 24,3200 EUR/UAH 26,7057 26,7252 RUB/UAH 0,3801 0,3805

Нагадаємо, 20 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4250 грн/долар, євро 26,8998 - 26,9139 грн/євро, російський рубль 0,3815 - 0,3819 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,32 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня, встановлений на такому рівні 2432,7195 гривень за 100 доларів (-10,5423 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 23 вересня - 2443,2618 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (17 січня 2016 року) - 2418,7399 гривень за 100 доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 23 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 20 копійок до 24,46 гривень за долар, курс євро знизився на 26 копійок до 26,97 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,23 (24,35 - 20 вересня), продажу - 24,46 (24,66 - 20 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,55 (24,66 - 20 вересня), продажу - 26,97 (27,23 - 20 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 20 вересня), продажу 3,86 (3,87 - 20 вересня) грн за 10 рублів.