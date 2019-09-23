Курс долара впав до чергового мінімуму з січня 2016 року

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує оновлювати багаторічні мінімуми

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,32 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлений на такому рівні 2432,7195 гривень за 100 доларів (-10,5423 гривень).

При цьому курс долара на 23 вересня складає 2443,2618 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 23 вересня - 2443,2618 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (17 січня 2016 року) - 2418,7399 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 23 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 24,37 гривень за долар, курс купівлі-до 24,34 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 26,82 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на мінімальному значенні в 2019 році - 24,33 гривень за долар, знизивши його порівняно з 20 вересня (24,43).

У той же час в обмінних пунктах України 23 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 20 копійок до 24,46 гривень за долар, курс євро знизився на 26 копійок до 26,97 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,23 (24,35 - 20 вересня), продажу - 24,46 (24,66 - 20 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,55 (24,66 - 20 вересня), продажу - 26,97 (27,23 - 20 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 20 вересня), продажу 3,86 (3,87 - 20 вересня) грн за 10 рублів.

За оцінками аналітиків, на курс долара до гривні наприкінці вересня 2019 року будуть впливати кілька факторів, як фундаментальних і психологічних.

Зазначимо, керівники українських компаній очікують в 2020 році курс долара на рівні 28 грн/долар.