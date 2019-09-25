Курс долара впав до 24 гривень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує стрімко дешевшати

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,19 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 26,61 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,95 (24,07 - 24 вересня), продажу - 24,19 (24,30 - 24 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,19 (24,32 - 24 вересня), продажу - 26,61 (26,74 - 24 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 24 вересня), продажу 3,83 (3,83 - 24 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,85-24,45 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 16 копійок до 24,07 гривень за долар, курс купівлі до 24,05 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 26,46 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на мінімальному значенні в 2019 році - 24,06 гривень за долар, знизивши його порівняно з 24 вересня (24,20). Таким чином, офіційний курс на 26 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Фінансові аналітики вказують на кілька причин аномального зниження курсу долара до гривні у вересні 2019 року.

У той же час експерти вважають, що відкат або корекція курсу гривні до долара порівняно з нинішнім рівнем можливі вже в кінці вересня і на початку жовтня.