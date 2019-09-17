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НБУ на 17 вересня підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    17.09.2019 - 07:45
НБУ на 17 вересня підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар дорожчає після оновлення багаторічних мінімумів

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,77 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня, встановлений на такому рівні 2477,1443 гривень за 100 доларів (+6,0762 гривень).

При цьому курс долара на 16 вересня становить 2471,0681 гривень за 100 доларів.

НБУ на 17 вересня підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 16 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі до 24,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,41 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,76 гривень за долар, підвищивши його в порівнянні з 13 вересня (24,68).

На міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,7850 - 24,8050 грн/долар, євро 27,3006 - 27,3202 грн/євро, російський рубль 0,3868 - 0,3873 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 16 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 24,89 гривень за долар, курс євро виріс на 5 копійок до 27,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,65 (24,61 - 13 вересня), продажу - 24,89 (24,86 - 13 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,14 (27,11 - 13 вересня), продажу - 27,58 (27,54 - 13 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,48 - 13 вересня), продажу 3,88 (3,86 - 13 вересня) грн за 10 рублів.

Курс долара трохи знизився на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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