Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 25 сентября 2019 года снизился на 3 копейки до 24,20 гривен за доллар, курс в покупке - 24,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,58 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,1750 - 24,2000 грн/доллар, евро 26,5562 - 26,5837 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1750 24,2000 EUR/UAH 26,5562 26,5837 RUB/UAH 0,3753 0,3761

Напомним, 24 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,2000 - 24,2300 грн/доллар, евро 26,6151 - 26,6457 грн/евро, российский рубль 0,3796 - 0,3805 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,12 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 сентября установлен на таком уровне 2412,0199 гривен за 100 долларов (-8,9292 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 25 сентября - 2420,9491 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 25 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,19 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,61 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,95 (24,07 - 24 сентября), продажи - 24,19 (24,30 - 24 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,19 (24,32 - 24 сентября), продажи - 26,61 (26,74 - 24 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 24 сентября), продажи 3,83 (3,83 - 24 сентября) грн за 10 рублей.