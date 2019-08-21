Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 21 серпня 2019 року знизився на 3 копійки до 25,15 гривень за долар, курс купівлі до 25,12 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 1 копійки до 27,91 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1500 грн/долар, євро 27,8806 - 27,9114 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1200 25,1500 EUR/UAH 27,8806 27,9114 RUB/UAH 0,3813 0,3822

Нагадаємо, 20 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1800 грн/долар, євро 27,8762 - 27,9095 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3779 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 22 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,20 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 серпня встановлено на такому рівні: 2520,4427 гривень за 100 доларів (+7,3127 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 21 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 25,35 гривень за долар, курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 28,20 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,11 (25,05 - 20 серпня), продажу - 25,35 (25,29 - 20 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,75 (27,68 - 20 серпня), продажу - 28,20 (28,11 - 20 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,45 - 20 серпня), продажу 3,87 (3,86 - 20 серпня) грн за 10 рублів.