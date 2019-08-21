Голова Ради НБУ оцінив перспективи ослаблення долара

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Говорити про епоху "слабкого долара" поки передчасно

Економічні показники Сполучених Штатів Америки та їхніх торгівельних партнерів свідчать про неможливість політики "слабкого долара" у доступному для огляду майбутньому. Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, світова валютна система - складний механізм з безліччю зворотних зав'язків.

"І навіть заяви президента США не особливо сильно на нього впливають. Це підтвердження незалежності грошово-кредитної політики", - вважає він.

Різниця процентних ставок чітко свідчить про те, що немає передумов для ослаблення долара: 2-2,25% ставка ФРС і нульова процентна ставка ЄЦБ, та ще й з очікуванням її можливого зниження до "мінус 0,5%" у вересні, вважає голова Ради НБУ.

"Як портфельні, так і інституційні інвестори вважають за краще вкладати кошти в країни з більш швидко зростаючою економікою. Саме такою є економіка США. Вкладення в економіку Штатів допускає підвищення попиту на американську валюту, що також не може працювати на ослаблення долара", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у липні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки у 2019 році до 3,2%. За прогнозом МВФ, ВВП США зросте на 2,6%, ВВП єврозони - на 1,3%.

Нагадаємо, у Національному банку України вважають, що головними факторами укріплення гривні у 2019 році стали вкладення нерезидентів в ОВДП України і покращення зовнішньої кон'юнктури.