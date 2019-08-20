У НБУ назвали причини зміцнення гривні до долара

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Гривня дорожчає через кошти нерезидентів і покращення ситуації з платіжним балансом

Курс гривні до долара у 2019 році зміцнюється завдяки вкладенням нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а також покращенню ситуації з платіжним балансом. Про це заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб сказав під час "круглого столу", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Сологуб, на даний момент нерезиденти вклали в державні облігації 92 млрд грн і НБУ контролює цю ситуацію. За його словам, твердження про те, що це короткостроковий спекулятивний капітал, не відповідають дійсності.

"Якщо подивитися на термін погашення, папери з погашенням менше, ніж рік, складають лише третину всіх ОВДП, які є у власності нерезидентів", - сказав він.

Заступник голови НБУ вважає, що нерезиденти вкладають в держоблігації України через очікування економічної і політичної стабільності, а також через виважену політику НБУ.

"Друга причина - це платіжний баланс. НБУ покращив прогноз щодо платіжного балансу - з 3,3% ВВП дефіциту на цей рік до 2,6%. Ми бачимо сприятливу експортну кон'юнктуру, ми бачимо достатньо низькі ціни наш імпорт, нафту та газ. Крім того, продовжують зростати перекази від українських громадян, які працюють за кордоном. І цього року ми бачимо менший обсяг виводу дивідендів з України", - сказав Сологуб.

Нагадаємо, з початку року 2019 року гривня зміцнилася по відношенню до долара на 9% і це кращий результат серед усіх національних валют світу.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар.