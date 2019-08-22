НБУ на 22 серпня підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,20 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 серпня встановлено на такому рівні: 2520,4427 гривень за 100 доларів (+7,3127 гривень).

При цьому курс долара на 21 серпня становить 2513,13 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 21 серпня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 25,26 гривень за долар, курс купівлі до 25,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 28,02 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,22 гривень за долар, що на 10 копійок вище, ніж 20 серпня (25,12).

Торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1500 грн/долар, євро 27,8806 - 27,9114 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3822 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 21 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 25,35 гривень за долар, курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 28,20 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,11 (25,05 - 20 серпня), продажу - 25,35 (25,29 - 20 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,75 (27,68 - 20 серпня), продажу - 28,20 (28,11 - 20 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,45 - 20 серпня), продажу 3,87 (3,86 - 20 серпня) грн за 10 рублів.