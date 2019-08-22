ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ на 22 серпня підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    22.08.2019 - 07:45
НБУ на 22 серпня підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,20 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 серпня встановлено на такому рівні: 2520,4427 гривень за 100 доларів (+7,3127 гривень).

При цьому курс долара на 21 серпня становить 2513,13 гривень за 100 доларів.

НБУ на 22 серпня підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 21 серпня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 25,26 гривень за долар, курс купівлі до 25,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 28,02 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,22 гривень за долар, що на 10 копійок вище, ніж 20 серпня (25,12).

Торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1500 грн/долар, євро 27,8806 - 27,9114 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3822 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 21 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 25,35 гривень за долар, курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 28,20 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,11 (25,05 - 20 серпня), продажу - 25,35 (25,29 - 20 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,75 (27,68 - 20 серпня), продажу - 28,20 (28,11 - 20 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,45 - 20 серпня), продажу 3,87 (3,86 - 20 серпня) грн за 10 рублів.

Курс долара трохи знизився на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся