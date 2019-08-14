НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 15 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,24 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 серпня встановлено на такому рівні: 2524,9317 гривень за 100 доларів (+10,3157 гривень).

При цьому курс долара на 14 серпня становить 2514,616 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 25,20 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 28,17 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив 14 серпня довідковий курс на рівні 25,24 гривень за долар, що на 10 копійок вище, ніж 13 серпня (25,14 гривень за долар).

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продаж 14 серпня виріс на 3 копійки до 25,39 гривень за долар, курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 28,47 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,12 (25,08 - 13 серпня), продажу - 25,39 (25,36 - 13 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,98 (27,97 - 13 серпня), продажу - 28,47 (28,46 - 13 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,57 - 13 серпня), продажу 3,96 (3,97 - 13 серпня) грн за 10 рублів.