Курс долара знову падає на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар відновив падіння

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 24,08 гривень за долар, курс купівлі до 24,06 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 26,27 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,0600 - 24,0800 грн/долар, євро 26,2614 - 26,2785 грн/євро, російський рубль 0,3733 - 0,3740 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0600 24,0800 EUR/UAH 26,2614 26,2785 RUB/UAH 0,3733 0,3740

Нагадаємо, 26 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0900 - 24,1200 грн/долар, євро 26,3745 - 26,3754 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3754 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,18 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 вересня встановлено на такому рівні: 2418,6956 гривень за 100 доларів (+6,6757 гривень).

Таким чином, курс долара виріс вперше з 18 вересня. Однак з початку місяця долар втратив 4% (порівняно з 1 вересня - 2523,2299 гривень за 100 доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонда за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми буде продовжуватися в найближчі тижні.

Аналітики прогнозують, що курс долара до гривні може впасти нижче 24 грн/долар вже в кінці поточного тижня.