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Аналітики прогнозують падіння курсу долара нижче 24 гривень

Новини » Фінанси    24.09.2019 - 14:43
Аналітики прогнозують падіння курсу долара нижче 24 гривень
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ймовірність падіння курсу долара досить велика

Курс долара в найближчі дні на міжбанку може опуститися до 24 грн, а курс купівлі готівкової валюти - нижче цієї позначки. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, в ході ранкових торгів вівторка, 24 вересня, на міжбанку долар опустився до 24,2 грн і "застиг" на цьому рівні.

"Очевидно, що на ринку зберігається перевищення пропозиції валюти над попитом на неї, і лише покупки валюти НБУ не дають долара провалитися нижче", - додав він.

Аналітик вважає, що глибина падіння курсу долара буде залежати від тактики Нацбанку, від того, на яких засадах він буде купувати валюту.

"Ми вважаємо досить імовірним, що до кінця поточного тижня або на початку наступного долар на міжбанку опуститися до 24 грн, а курс купівлі готівкової валюти опуститься нижче цієї позначки", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 24,21 гривень за долар, курс купівлі до 24,20 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 26,61 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на мінімальному значенні в 2019 році - 24,20 гривень за долар, знизивши його порівняно з 23 вересня (24,33). Таким чином, офіційний курс на 25 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

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Теми: Курс долара
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