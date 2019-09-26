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Курс долара на 27 вересня зріс після десятиденного падіння

Новини » Фінанси    26.09.2019 - 07:45
Курс долара на 27 вересня зріс після десятиденного падіння
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,18 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 вересня встановлено на такому рівні: 2418,6956 гривень за 100 доларів (+6,6757 гривень).

При цьому курс долара на 26 вересня становить 2412,0199 гривень за 100 доларів.

Курс долара на 27 вересня зріс після десятиденного падіння

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара виріс вперше з 18 вересня. Однак з початку місяця долар втратив 4% (порівняно з 1 вересня - 2523,2299 гривень за 100 доларів).

Курс долара на 27 вересня зріс після десятиденного падіння

Нагадаємо, 26 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,22 гривень за долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 26,50 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,19 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 25 вересня (24,06).

У той же час в обмінних пунктах України 26 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 24,27 гривень за долар, курс євро виріс на 2 копійки до 26,63 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,97 (23,95 - 25 вересня), продажу - 24,27 (24,19 - 25 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,23 (24,19 - 25 вересня), продажу - 26,63 (26,61 - 25 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 25 вересня), продажу 3,83 (3,83 - 25 вересня) грн за 10 рублів.

Аналітики прогнозують, що курс долара до гривні може впасти нижче 24 грн/долар вже в кінці поточного тижня.

Курс долара трохи виріс після стрімкого падіння Курс долара стабілізувався на міжбанку
Теми: Курс долара
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