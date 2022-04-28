НБУ збільшив викуп військових держоблігацій для фінансування дефіциту бюджету

Національний банк України 27 квітня здійснив ще один викуп військових облігацій уряду на суму 10 млрд грн. Отже, станом на 28 квітня портфель військових ОВДП у власності НБУ становить 70 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За даними прес-служби, з початку квітня НБУ викупив військових ОВДП на 50 млрд грн: 12 та 20 квітня - по 20 млрд грн та 27 квітня - 10 млрд грн. Ще 20 млрд грн придбано 8 березня).

"Зростання обсягів викупу військових облігацій НБУ у квітні насамперед пояснюється збільшенням потреб бюджету на тлі запроваджених податкових змін та нижчими обсягами міжнародного фінансування. На відміну від березня доходи бюджету не підтримували дострокова сплата податків бізнесом і перерахування дивідендів державними компаніями. Як і в березні, падіння економічної активності внаслідок воєнних дій суттєво обмежувало бюджетні надходження", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за оцінками Міністерства фінансів, потреби бюджету становлять близько 5 млрд доларів, нагадали в прес-службі.

"Сьогодні підтримка бюджету Національним банком лишається необхідною мірою, ураховуючи значні оборонні, гуманітарні та соціальні потреби. Водночас позиція центробанку щодо фінансування незмінна - підтримка з боку НБУ не може бути основним джерелом фінансування видатків уряд", - заявили в НБУ

Як і було задекларовано, НБУ прагнутиме до якнайшвидшої повної відмови від фінансування дефіциту державного бюджету та за умови мінімізації ризиків розбалансування ситуації у фіскальному секторі реалізує це прагнення. Доцільність подальших операцій із фінансування критичних видатків уряду через купівлю ОВДП і надалі визначатиметься окремими рішеннями НБУ.