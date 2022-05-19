ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Допомога країн G7 дозволить уникнути гіперінфляції в Україні, - глава МВФ

Новость на русском →
Україна, Четвер 19 травня 2022 15:44
Допомога країн G7 дозволить уникнути гіперінфляції в Україні, - глава МВФ Фото: глава МВФ Крісталіна Георгієва (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що вона "стає все більш оптимістичною" щодо того, що угода G7 про надання нового бюджетного фінансування Україні може бути досягнута. Гроші допоможуть країні уникнути гіперінфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Георгієва заявила в кулуарах зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральними банками G7, що основне питання фінансування полягатиме в його термінах - щоб уникнути затримок, які можуть підштовхнути Україну до монетарного фінансування, коли її центральний банк фактично фінансує уряд.

"Ви знаєте, що відбувається, якщо країні доводиться переходити на монетарне фінансування. Війна приносить гіперінфляцію, а потім жахливий, жахливий збиток, якого, як ми думаємо, ми можемо уникнути", - сказала Георгієва.

Як повідомляло РБК-Україна, країни "Великої сімки" мають намір схвалити пакет короткострокового фінансування України в розмірі близько 15 млрд доларів. Пакет покриє тримісячні потреби країни.

Скасуємо, з початку війни фінансування з боку НБУ було основним джерелом покриття дефіцит держбюджету України. НБУ вже надрукував 100 млрд гривень.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ