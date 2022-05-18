Переваги перевищують недоліки: НБУ триматиме фіксований курс гривні

Національний банк України (НБУ) вважає відмову від фіксованого курсу гривні до долара передчасною. Повернення до плаваючого обмінного курсу - це не самоціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Наразі ми бачимо більше переваг від фіксації обмінного курсу, ніж від іншого режиму. Якщо ситуація буде змінюватися, ми змінюватимемо нашу валютно-курсову політику. Але поки що вважаємо такі кроки недоцільними", - сказав він.

Ніколайчук додав, що зміни НБУ валютно-курсової політики дуже залежать від того, за яким макроекономічним сценарієм житиме країна.

"Якщо говорити про те, як довго ми зберігатимемо фіксований курс, то відповідь дуже проста: доки ми будемо бачити, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму", - заявив він.

Він зазначив, що Нацбанк хоче повернутися до гнучкого, плаваючого обмінного курсу, але це не самоціль, і для цього мають бути створені певні передумови, одна з яких - більше самобалансування валютного ринку.

"Ми маємо знову налагодити також дію монетарної трансмісії, тому що відпустити обмінний курс, не маючи можливості впливати на нього процентною ставкою, не буде дуже виваженим рішенням", - додав Ніколайчук.

За його словами, нечасті, але великі кроки - це, по суті, спроба вирівняти дисбаланси.

"Короткі, але частіші кроки більш доцільні для ситуації, коли ринок уже майже, але ще не зовсім повністю готовий до плаваючого обмінного курсу. Відповідно центральний банк у такій ситуації намагатиметься знайти нову точку рівноваги, де ринок сам збалансується. І далі курс уже плаватиме в довоєнному форматі", - сказав він.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Ринковий курс зараз становить близько 34,5 гривень за долар.