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Курс долара росте на міжбанку

Новини » Фінанси    08.08.2019 - 10:40
Курс долара росте на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 серпня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 25,34 гривень за долар, курс купівлі - 25,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 28,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,3000 25,3400 грн/долар, євро 28,3790 - 28,4238 грн/євро, російський рубль 0,3881 - 0,3889 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,3000    25,3400

EUR/UAH     28,3790    28,4238

RUB/UAH     0,3881      0,3889

Курс долара росте на міжбанку

Нагадаємо, 7 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2900 - 25,3300 грн/долар, євро 28,4081 - 28,4531 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3863 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України на 8 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,42 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 серпня, встановлений на такому рівні - 2542,4348 гривень за 100 доларів (-16,598 гривень).

Курс долара продовжив падіння на міжбанку
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