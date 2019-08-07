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Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Новини » Фінанси    07.08.2019 - 17:59
Курс долара продовжив падіння на міжбанку
Фото: курс долара на міжбанку знизився (flickr.com nab/ukr)

Курс долара в продажу знизився до 25,33 гривень

Курс долара на міжбанківському валютному ринку в продажу 7 серпня 2019 року знизився на 12 копійок - до 25,33 гривень за долар, курс купівлі - до 25,29 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок - до 28,45 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2900 - 25,3300 грн/долар, євро 28,4081 - 28,4531 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3863 грн/рубль.

Валюта          Bid           Offer

USD/UAH   25,2900    25,3300

EUR/UAH   28,4081    28,4531

RUB/UAH   0,3835      0,3863

Курс долара продовжив падіння на міжбанку

 

Нагадаємо, напередодні торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,5200 - 25,5500 грн/долар, євро 28,5211 - 28,5521 грн/євро, російський рубль 0,3922 - 0,3928 грн/рубль.

Зазначимо, офіційний курс долара знижується другий день поспіль. Зокрема, Національний банк України на 8 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,42 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

 

Курс долара знижується другий день поспіль
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