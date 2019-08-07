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Курс долара знижується другий день поспіль

Новини » Фінанси    07.08.2019 - 16:34
Курс долара знижується другий день поспіль
Фото: курс долара почав знижуватися (прес-служба НБУ)

Курс долара на 8 серпня опустився до 25,42 гривень

Національний банк України (НБУ) на 8 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,42 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 серпня встановлено на такому рівні - 2542,4348 гривень за 100 доларів (-16,598 гривень). При цьому курс долара на 7 серпня становив 2559,0328 гривень за 100 доларів.

Курс долара знижується другий день поспіль

 

Нагадаємо, сьогодні курс долара знизився на відкритті міжбанку. Зокрема, за даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,443 - 25,4800 грн/долар, євро 28,4953 - 28,5299 грн/євро, російський рубль 0,3905 - 0,3915 грн/рубль.

Зниження на міжбанку відбилося й на готівковому ринку, де курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 10 копійок - до 25,64 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 12 копійок - до 28,79 гривень за євро.

Відзначимо, в Національному банку планують ввести нові вимоги до банків, які передбачають, щоб вони на своїх сайтах і в рекламі надавали повну і достовірну інформацію про всі комісії, процентні ставки і ризики.

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