Курс доллара растет на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 25,34 гривен за доллар, курс в покупке - 25,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 28,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,3000 25,3400 грн/доллар, евро 28,3790 - 28,4238 грн/евро, российский рубль 0,3881 - 0,3889 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,3000 25,3400

EUR/UAH 28,3790 28,4238

RUB/UAH 0,3881 0,3889

Напомним, 7 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2900 - 25,3300 грн/доллар, евро 28,4081 - 28,4531 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3863 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины на 8 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,42 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 августа установлен на таком уровне - 2542,4348 гривен за 100 долларов (-16,598 гривен).