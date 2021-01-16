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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Сьогодні в Україні офіційний робочий день

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 4 копейкий до 28,18 гривень за долар, курс купівлі до 28,04 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 34,04 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1000 - 28,1800 грн/долар, євро 34,0195 - 34,0437 грн/євро.

Відзначимо, 15 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1200 - 28,1400 грн/долар, євро 34,0195 - 34,0437 грн/євро.

Нагадаємо, Кабмін переніс робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 28,0524 гривень за 1 долар (-0,0085 грн). При цьому курс долара на 15 січня становить: 28,0609 гривень за 1 долар.

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Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Прогноз

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

Прогноз погоди
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