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Курс долара знову почав знижуватися

Київ, Субота 16 січня 2021 07:45
Курс долара знову почав знижуватися
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 28,0524 гривень за 1 долар (-0,0085 грн). При цьому курс долара на 15 січня становить: 28,0609 гривень за 1 долар.

Курс долара знову почав знижуватися

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Курс долара знову почав знижуватися

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,06 гривень за долар, курс купівлі до 28,04 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 34,01 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

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