Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейкий до 28,18 гривен за доллар, курс в покупке до 28,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 34,04 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1000 - 28,1800 грн/доллар, евро 34,0195- 34,0437 грн/евро.

Отметим, 15 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1200 - 28,1400 грн/доллар, евро 34,0195 - 34,0437 грн/евро.

Напомним, Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 28,0524 гривен за 1 доллар (-0,0085 грн). При этом курс доллара на 15 января составляет: 28,0609 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне.

Прогноз

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.