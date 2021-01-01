Скільки українці будуть відпочивати в січні: список вихідних

Фото: Новий рік (Віталій Носач, РБК-Україна)

Додатковими вихідними будуть Новий рік і Різдво

У січні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні 19 робочих днів. Вихідних днів у першому місяці нового року буде 12.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні, а також рішенням уряду.

Новий рік у 2021 році припадає на п'ятницю. Вихідними будуть три дні поспіль - 1 - 3 січня.

Крім того, 7 січня Різдво Христове святкують частина християн східного обряду. Кабмін переніс робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль - 7-10 січня.

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік.