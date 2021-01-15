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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 17:11
Курс долара перейшов до зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав ще на 7 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 15 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,12 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 34,04 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1200 - 28,1400 грн/долар, євро 34,0195 - 34,0437 грн/євро, російський рубль 0,3817 - 0,3821 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Нагадаємо, 14 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,0550 - 28,0750 грн/долар, євро 33,9914 - 34,0156 грн/євро, російський рубль 0,3819 - 0,3823 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 28,0524 гривень за 1 долар (-0,0085 грн). При цьому курс долара на 15 січня становить: 28,0609 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.

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