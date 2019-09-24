Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 24 вересня 2019 року знизився на 9 копійок до 24,23 гривень за долар, курс купівлі - 24,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 26,64 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,2000 - 24,2300 грн/долар, євро 26,6151 - 26,6457 грн/євро, російський рубль 0,3796 - 0,3805 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2000 24,2300 EUR/UAH 26,6151 26,6457 RUB/UAH 0,3796 0,3805

Нагадаємо, 23 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,3000 - 24,3200 грн/долар, євро 26,7057 - 26,7252 грн/євро, російський рубль 0,3801 - 0,3805 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,20 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 вересня, встановлений на такому рівні 2420,9491 гривень за 100 доларів (-11,7704 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 24 вересня - 2432,7195 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (17 січня 2016 року) - 2418,7399 гривень за 100 доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 24 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 16 копійок до 24,30 гривень за долар, курс євро знизився на 23 копійок до 26,74 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,07 (24,23 - 23 вересня), продажу - 24,30 (24,46 - 23 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,32 (24,55 - 23 вересня), продажу - 26,74 (26,97 - 23 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,48 - 23 вересня), продажу 3,83 (3,86 - 23 вересня) грн за 10 рублів.

Аналітики прогнозують, що курс долара до гривні може впасти нижче 24 грн/долар вже в кінці поточного тижня.