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Курс долара оновив черговий мінімум

Новини » Фінанси    24.09.2019 - 12:30
Курс долара оновив черговий мінімум
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує близько 24,20 грн/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 16 копійок до 24,30 гривень за долар, курс євро знизився на 23 копійок до 26,74 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,07 (24,23 - 23 вересня), продажу - 24,30 (24,46 - 23 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,32 (24,55 - 23 вересня), продажу - 26,74 (26,97 - 23 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,48 - 23 вересня), продажу 3,83 (3,86 - 23 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,00-24,65 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара оновив черговий мінімум

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 24,21 гривень за долар, курс купівлі до 24,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 26,61 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс мінімальному значенні в 2019 році - 24,20 гривень за долар, знизивши його порівняно з 23 вересня (24,33). Таким чином, офіційний курс на 25 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Аналітики прогнозують, що протягом поточного тижня очікується подальше зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, до кінця тижня долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,1/24,3 грн.

Зазначимо, керівники українських компаній очікують в 2020 році курс долара на рівні 28 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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