Курс долара перейшов до зниження

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на кілька копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,83 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,73 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,62 (24,78 - 4 листопада), продажу - 24,83 (24,91 - 4 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,30 (27,39 - 4 листопада), продажу - 27,73 (27,86 - 4 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,55 - 4 листопада), продажу 3,93 (3,93 - 4 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,70-25,00 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 5 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі до 24,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 27,56 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 листопада довідковий курс на рівні 24,71 грн/долар, знизивши його порівняно з 4 листопада (24,79). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України у жовтні 2019 року була сприятливою, що дозволило НБУ і надалі купувати іноземну валюту для поповнення міжнародних резервів.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) з 5 листопада 2019 року скасував обмеження на купівлю іноземної валюти і банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу.