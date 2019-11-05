НБУ відсьогодні зняв обмеження на суму купівлі валюти

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк продовжує валютну лібералізацію

Національний банк України (НБУ) з 5 листопада 2019 року скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, за оцінками НБУ ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок, оскільки переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менші за 150 тис. грн.

"По-друге, загальні обсяги купівлі і продажу валюти населенням сьогодні є співмірними. Водночас чиста купівля валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції валюти з боку бізнесу та інвесторів у цьому році сягає майже 4 млрд доларів, а міжнародні резерви впродовж останніх місяців зберігаються на рівні 21-22 млрд доларів", - зазначили в прес-службі.

У НБУ також вважають, що немає підстав і для посилення тиску на гривню внаслідок дії психологічних чинників: інфляційні та девальваційні очікування українців, як свідчать останні опитування Національного банку, продовжують поліпшуватися.

Нагадаємо, в травні глава НБУ Яків Смолій заявив, що курс на подальшу лібералізацію валютного ринку - абсолютно безальтернативний, і Національний банк буде продовжувати знімати валютні обмеження.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн. доларів.