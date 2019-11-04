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НБУ на 4 листопада знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси     04.11.2019 - 07:45
НБУ на 4 листопада знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився ще на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 листопада 2019 року опустив офіційний курс долара до 24,73 гривень, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 листопада встановлено на такому рівні: 2473,8144 гривень за 100 доларів (-8,0945 гривень).

При цьому курс долара на 1 листопада становив 2481,9089 гривень за 100 доларів.

НБУ на 4 листопада знизив офіційний курс долара

Відзначимо, 1 листопада на відкритті міжбанку продовжилося падіння курсу долара до відміток 24,67 гривень, але у другій половині дня долар почав зміцнюватися. Станом на 12:40 курс долара знаходився на рівні 24,82 гривень, курс євро був порівняно стабільний і склав 27,65 гривень.

На тлі цього НБУ в середині дня був більш оптимістичний, знизивши довідковий курс долара до 24,70 гривень.

У той же час на готівковому ринку середній курс покупки долара 1 листопада становив 24,65 (24,72 - 31 жовтня), продажу - 24,88 (24,94 - 31 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,36 (27,43 - 31 жовтня), продажу - 27,77 (27,85 - 31 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,53 (3,54 - 31 жовтня), продажу 3,91 (3,92 - 31 жовтня) грн за 10 рублів.

НБУ з початку року купив на міжбанку понад 4 млрд доларів НБУ на 28 жовтня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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