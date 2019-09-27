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У НБУ назвали причини зміцнення курсу гривні до долара

Новини » Фінанси    27.09.2019 - 13:38
У НБУ назвали причини зміцнення курсу гривні до долара
Фото: Емал Бахтарі (прес-служба НБУ)

Збільшення валютних надходжень призвело до зміни курсу

На курс гривні до долара у 2019 році впливає збільшення валютних надходжень за декількома каналами. Про це заявив керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі в інтерв’ю "7 каналу".

Як зазначив представник НБУ, зараз на ринку спостерігається сприятлива ситуація. Зокрема, дешевшають імпортні товари, нафта та газ. У той же час для експорту непогані умови: в аграрному секторі рекордний врожай, а у металургів великі обсяги валютної виручки.

"Треба не забувати нашу ІТ-галузь, яка щороку зростає. Усе більше українських компаній працюють на закордонних замовників, відповідно вони також заробляють валюту, яку також продають на ринку", - заявив Бахтарі.

За його словами, "все це сприяє тому, що валюти на ринку багато, її достатньо, і відповідно вона тисне на курс долара, який знижується, тому що це закони ринку".

Новий фактор, який підтримує курс цього року, - це значні обсяги купівлі нерезидентами гривневих державних цінних паперів, додав він. З початку року обсяг вкладень зріс в 15 разів і зараз тримається на рівні близько 97 млрд грн.

Коментуючи політику плаваючого курсу, яку проводить НБУ, Бахтарі нагадав про те, що "стабільність є тільки на кладовищі".

"Стабільний курс -це солодка цукерка, на яку люди ведуться, але вона дуже дорого коштує, обходиться завжди втратами, кризами. І набагато гірше мати ілюзію стабільності, ніж мати реальний плаваючий курс, який адекватно реагує на те, що відбувається на рику", - сказав представник НБУ.

Відзначимо, українська національна валюта гривня за останній рік (з 4 вересня 2018 року до 4 вересня 2019 року) зміцнилася до долара на 12,8% і посіла друге місце серед найміцніших валют. Однак за десять років гривня знецінилася на 184%

Нагадаємо, голова Національного банку Яків Смолій на початку вересня заявив, що зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році було обумовлено фундаментальними ринковими факторами.

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Теми: Курс долара
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