Гривня посіла друге місце серед найміцніших валют

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останній рік гривня укріпилася до долара на 13%, однак за десять років знецінилася на 184%

Українська національна валюта гривня за останній рік (з 4 вересня 2018 року до 4 вересня 2019 року) зміцнилася до долара на 12,8%. Про це повідомляє Експертна платформа Національного банку України у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, валюта України сьогодні є №2 у світі за темпами укріплення в річному вимірі після турецької ліри, яка зміцнилася на 17,7%.

Експерти відзначають, що в абсолютній більшості країн світу з динамічними валютами зафіксований дефіцит поточних рахунків платіжних балансів.

"Тобто укріплення їх валют пов'язано з суттєвим припливом прямих та портфельних інвестицій або нарощуванням зовнішньої заборгованості. Серед 15 країн, чиї валюти найбільше зросли до долара США за останній рік, таких 9. Серед них і Україна", - йдеться в повідомленні.

Однак експерти нагадують, що за останні десять років (з 4 вересня 2009 року) гривня суттєво девальвувала по відношенню до більшості валют світу: 120% по євро, 171% по юаню, 183,9% по долару.

Нагадаємо, голова Національного банку Яків Смолій 5 вересня заявив, що зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році було обумовлено фундаментальними ринковими факторами. Як зазначив Смолій, на курс впливали сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий урожай зернових, подальше зростання експорту ІТ-послуг. Крім того, на зміцнення гривні вплинуло зростання довіри інвесторів до української економіки і спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів.

Однак, за даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.