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Курс долара розпочав тиждень з невеликого зниження

Новини » Фінанси    28.10.2019 - 12:48
Курс долара розпочав тиждень з невеликого зниження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Долар і євро подешевшали з початку тижня

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 жовтня 2019 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 7 копійок - до 25,14 гривень за долар, курс євро впав на 10 копійок - до 27,92 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,86 (24,94 - 25 жовтня), продажу - 25,14 (25,21 - 25 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,47 (27,57 - 25 жовтня), продажу - 27,92 (28,02 - 25 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,56 - 25 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 25 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки України сьогодні встановили курс долара у продажу в межах 25,10-25,45 грн/долар, знизивши його порівняно з 25 жовтня.

Курс долара розпочав тиждень з невеликого зниження

Міжбанк

Сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зниженням курсу долара по відношенню до української гривні. Зокрема, у порівнянні із закриттям попередньої сесії курс долара знизився на 6 копійок - до 25,07 гривень за долар. При цьому курс євро також демонструє невелике зниження - до 27,80 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанківському ринку Нацбанк на 28 жовтня встановив довідковий курс на рівні 25,05 гривень за долар, знизивши його порівняно з 25 жовтня (25,19). Це означає, що офіційний курс наступний день буде встановлено приблизно на такому ж рівні.

Відзначимо, як вважають експерти, цього тижня курс долара буде рости. Зокрема, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна заявив, що до кінця тижня на міжбанку американська валюта може торгуватися близько 25,2 гривень, а в банках готівковий долар може торгуватися близько 25,0/25,3 гривень.

Нагадаємо, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що обсяг грошових переказів від трудових мігрантів досягне близько 12 мільярдів доларів у 2019 році. За його словами, в минулому році даний показник досяг 11 млрд доларів.

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