ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара начал неделю с небольшого снижения

Новости » Финансы    28.10.2019 - 12:48
Курс доллара начал неделю с небольшого снижения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Доллар и евро подешевели с начала недели

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 7 копеек - до 25,14 гривен за доллар, курс евро упал на 10 копеек - до 27,92 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,86 (24,94 - 25 октября), продажи - 25,14 (25,21 - 25 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,47 (27,57 - 25 октября), продажи - 27,92 (28,02 - 25 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,56 - 25 октября), продажи 3,93 (3,93 - 25 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки Украины сегодня установили курс доллара в продаже в пределах 25,10-25,45 грн/доллар, понизив его по сравнению с 25 октября.

Курс доллара начал неделю с небольшого снижения

Межбанк

Сегодняшний межбанковский валютный рынок открылся небольшим снижением курса доллара по отношению к украинской гривне. В частности, по сравнению с закрытием предыдущей сессии курс доллара снизился на 6 копеек - до 25,07 гривен за доллар. При этом курс евро тоже демонстрирует небольшое снижение - до 27,80 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанковском рынке Нацбанк на 28 октября установил справочный курс на уровне 25,05 гривен за доллар, понизив его по сравнению с 25 октября (25,19). Это означает, что официальный курс следующий день будет установлен примерно на таком же уровне.

Отметим, как полагают эксперты, на этой неделе курс доллара будет расти. В частности, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина заявил, что до конца недели на межбанке американская валюта может торговаться около 25,2 гривен, а в банках наличный доллар может торговаться около 25,0/25,3 гривен.

Напомним, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина рассказал, что объем денежных переводов от трудовых мигрантов достигнет порядка 12 миллиардов долларов в 2019 году. По его словам, в минувшем году данный показатель достиг 11 млрд долларов.

НБУ считает ситуацию на валютном рынке стабильной Украинцы назвали три сферы, где ситуация улучшилась
Новости Украины Курс доллараКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь