Курс доллара начал неделю с небольшого снижения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Доллар и евро подешевели с начала недели

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 7 копеек - до 25,14 гривен за доллар, курс евро упал на 10 копеек - до 27,92 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,86 (24,94 - 25 октября), продажи - 25,14 (25,21 - 25 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,47 (27,57 - 25 октября), продажи - 27,92 (28,02 - 25 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,56 - 25 октября), продажи 3,93 (3,93 - 25 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки Украины сегодня установили курс доллара в продаже в пределах 25,10-25,45 грн/доллар, понизив его по сравнению с 25 октября.

Межбанк

Сегодняшний межбанковский валютный рынок открылся небольшим снижением курса доллара по отношению к украинской гривне. В частности, по сравнению с закрытием предыдущей сессии курс доллара снизился на 6 копеек - до 25,07 гривен за доллар. При этом курс евро тоже демонстрирует небольшое снижение - до 27,80 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанковском рынке Нацбанк на 28 октября установил справочный курс на уровне 25,05 гривен за доллар, понизив его по сравнению с 25 октября (25,19). Это означает, что официальный курс следующий день будет установлен примерно на таком же уровне.

Отметим, как полагают эксперты, на этой неделе курс доллара будет расти. В частности, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина заявил, что до конца недели на межбанке американская валюта может торговаться около 25,2 гривен, а в банках наличный доллар может торговаться около 25,0/25,3 гривен.

Напомним, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина рассказал, что объем денежных переводов от трудовых мигрантов достигнет порядка 12 миллиардов долларов в 2019 году. По его словам, в минувшем году данный показатель достиг 11 млрд долларов.