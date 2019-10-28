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У Мінекономіки назвали обсяг грошових переказів в Україну від трудових мігрантів

Новини » Політика    28.10.2019 - 10:37
У Мінекономіки назвали обсяг грошових переказів в Україну від трудових мігрантів
Фото: Сергій Ніколайчук (РБК-Україна)

В минулому році це було близько 11 млрд доларів

У Мінекономіки очікують, що обсяг грошових переказів в Україну від трудових мігрантів досягне близько 12 мільярдів доларів. Про це розповів розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що в минулому році це було близько 11 млрд доларів.

"Звичайно, це важлива частина нашого платіжного балансу. Мова йде про потік валюти, яка надходить в країну. Це більше 11 мільярдів доларів в минулому році. І не виключено, що в цьому році може бути близько 12 мільярдів", - повідомив він.

За його словами, перекази від мігрантів суттєво впливають на обмінний курс.

"Ці перекази від мігрантів є не тільки серйозним джерелом валютних надходжень у країну, а й істотно впливають на обмінний курс. Дані потоки стрімко зросли за останні п'ять років. В майбутньому вже не очікуємо такого стрімкого зростання переказів від мігрантів", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обсяги переказів фізичних осіб в іноземній валюті з-за меж України за січень-серпень 2019 року зросли на 11,7% до 120,9 млрд грн.

За даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2019 року склав 2846 млн доларів, що на 5,7% більше, ніж за перший квартал рік (2693 млн доларів).

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