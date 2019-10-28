НБУ на 28 жовтня підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,17 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 2517,4116 гривень за 100 доларів (+6,0004 гривень).

При цьому курс долара на 25 жовтня становить 2511,4112 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 25 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 9 копійок до 25,24 гривень за долар, курс купівлі до 25,20 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 28,03 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 жовтня довідковий курс на рівні 25,19 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 жовтня (25,13).

У той же час в обмінних пунктах України 25 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 25,21 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 28,02 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,94 (24,88 - 24 жовтня), продажу - 25,21 (25,14 - 24 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,57 (27,57 - 24 жовтня), продажу - 28,02 (28,01 - 24 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,56 - 24 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 24 жовтня) грн за 10 рублів.