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Експерти прогнозують зростання курсу долара

Новини » Економіка    27.10.2019 - 08:20
Експерти прогнозують зростання курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар може подорожчати до 25,3 гривень

Протягом наступного тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,0/25,3 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-1,5%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,73 грн до 25,11 грн (+1,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 25,09/25,13 до 25,13/25,16 (+0,2%/+0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,84/25,18 до 24,90/25,19 (+0,3%/+0,1%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,4% до 1,2% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Національний банк України (НБУ) оцінює ситуацію на валютному ринку як стабільну. За його словами, ситуація відповідає фундаментальним економічним параметрам.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України очікує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Згідно з оновленим макропрогнозу, в 2021 року курс складе 27,0 грн/долар, в 2022 році - у 27,5 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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