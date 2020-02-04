Курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 24,91 гривень за долар, курс купівлі до 24,8800 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 27,53 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8800 - 24,9100 грн/долар, євро 27,5048 - 27,5355 грн/євро, російський рубль 0,3930 - 0,3936 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8800 24,9100 EUR/UAH 27,5048 27,5355 RUB/UAH 0,3930 0,3936

Нагадаємо, 4 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0100 грн/долар, євро 27,5979 - 27,6365 грн/євро, російський рубль 0,3922 - 0,3932 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 25,0836 гривень за 1 долар (+0,0542 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить 25,0294 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Населення України в січні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1416,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1313,91 млн доларів. Таким чином, в січні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 102,4 млн доларів, у той час як у грудні 2019 року вона становила 181,5 млн доларів.

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,4/25,7 грн.