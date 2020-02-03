ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Економіка     03.02.2020 - 16:00
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар закріпився вище 25 гривень

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 25,0836 гривень за 1 долар (+0,0542 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить 25,0294 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 3 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 25,12 гривень за долар, курс купівлі до 25,09 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 27,81 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 лютого довідковий курс на рівні 25,10 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 31 січня (25,01 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 3 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 25,15 гривень за долар, курс євро виріс на 21 копійку до 27,86 гривень за євро

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,92 (24,85 - 31 січня), продажу - 25,15 (25,08 - 31 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,47 (27,28 - 31 січня), продажу - 27,86 (27,65 - 31 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,63 (3,65 - 31 січня), продажу 3,96 (3,98 - 31 січня) грн за 10 рублів.

Курс долара продовжив зростання на початку тижня Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся