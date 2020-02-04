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Курс доллара на межбанке упал ниже 25 гривен

Новости » Экономика     04.02.2020 - 10:45
Курс доллара на межбанке упал ниже 25 гривен
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 24,91 гривен за доллар, курс в покупке до 24,8800 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,53 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8800 - 24,9100 грн/доллар, евро 27,5048 - 27,5355 грн/евро, российский рубль 0,3930 - 0,3936 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,8800

24,9100

EUR/UAH

27,5048

27,5355

RUB/UAH

0,3930

0,3936

Курс доллара на межбанке упал ниже 25 гривен

Напомним, 4 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0100 грн/доллар, евро 27,5979 - 27,6365 грн/евро, российский рубль 0,3922 - 0,3932 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 25,0836 гривен за 1 доллар (+0,0542 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет 25,0294 гривен за 1 доллар.

Напомним, Население Украины в январе 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1416,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1313,91 млн долларов. Таким образом, в январе снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 102,4 млн долларов, в то время как в декабре 2019 года она составляла 181,5 млн долларов.

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,4/25,7 грн.

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Темы: Курс доллара
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