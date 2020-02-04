НБУ на 4 лютого підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар закріпився вище 25 гривень

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 25,0836 гривень за 1 долар (+0,0542 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить 25,0294 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 3 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 25,12 гривень за долар, курс купівлі до 25,09 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 27,81 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 лютого довідковий курс на рівні 25,10 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 31 січня (25,01 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 3 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 25,15 гривень за долар, курс євро виріс на 21 копійку до 27,86 гривень за євро

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,92 (24,85 - 31 січня), продажу - 25,15 (25,08 - 31 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,47 (27,28 - 31 січня), продажу - 27,86 (27,65 - 31 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,63 (3,65 - 31 січня), продажу 3,96 (3,98 - 31 січня) грн за 10 рублів.