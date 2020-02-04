Українці на початку року продовжили продавати валюту

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тенденція триває другий місяць поспіль

Населення України в січні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1416,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1313,91 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

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Таким чином, в січні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 102,4 млн доларів, у той час як у грудні 2019 року вона становила 181,5 млн доларів.

наприкінці січня заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що населення використовувало девальвацію гривні як можливість продати іноземну валюту майже на 100 млн доларів з початку року.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 27-31 січня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 143,50 млн доларів. При цьому центробанк протягом тижня не проводив інтервенції з купівлі валюти. За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 348,00 млн доларів і продав на 250 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 98,00 млн доларів.

Зазначимо, за даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів. Чистий продаж склала 176,8 млн доларів.